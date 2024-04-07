مسؤول أممي: الحرب الإسرائيلية على غزة خيانة للإنسانية

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "خيانة للإنسانية".

ودعا جريفيث في بيان - صدر في نيويورك عشية مرور 6 أشهر على الحرب- إلى "تصميم جماعي على المحاسبة على هذه الخيانة للإنسانية"، مشيرا إلى أن أشهر الحرب الستة لم تحمل لسكان غزة سوى الموت والدمار وإمكان تفشي مجاعة وشيكة.

ورأى المسؤول الأممي أن "أشهر الحرب الستة ينبغي ألا تكون لحظة ذكرى وحداد فحسب، فهذا الأمر يجب أن يؤدي أيضا إلى رد فعل جماعي بهدف المحاسبة على هذه الخيانة للإنسانية".

وأكد جريفيث أن "لا أحد في مأمن على الأرض في غزة، ولا مكان للتوجه إليه طلبا للحماية"، لافتا إلى أنه رغم "الاستياء العالمي"، "لم يتم إنجاز سوى القليل لوضع حد للحرب، لصالح إفلات كبير من العقاب".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الكيان الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.