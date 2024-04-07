هيثم شعبان يقود «الكرخ» لرابع انتصاراته في الدوري العراقي

قاد المدير الفني المصري هيثم شعبان فريق الكرخ العراقي لتحقيق الفوز الرابع للفريق في مسابقة الدوري العراقي، بعدما انتصر على فريق الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، على ملعب الأخير في البصرة.

واستطاع الكرخ فرض سيطرته من البداية إلى النهاية على مجريات المباراة، بفضل طريقة اللعب والتكتيك الذي لعب به المدير الفني المصري الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه وهو الإبقاء على الفريق في الدوري الممتاز.

وواصل الكرخ تقدمه في جدول الترتيب ووصل إلى المركز الخامس عشر بعدما وصل إلى 22 نقطة، وكان شعبان تولى مهمة تدريب الفريق وهو في المركز الثامن عشر.

وغاب عن المباراة النجم المصري صالح جمعة بسبب الإصابة، وسجل ثلاثية الكرخ كل من لحسن خالد، وأضاف البديلان أبو ذر عبد السادة، وجعفر عبيس هدفين، لتتمكن تغييرات شعبان من تحقيق النقاط الثلاثة.