زوجة حلمي بكر: أتقدم بخالص الشكر لنقابة الصحفيين العريقة لتأبين الموسيقار الراحل

أعربت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن فخرها بدعوة نقابة الصحفيين لها للمشاركة في الأمسية الفنية عن الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، حيث يديرها كل من: ا.عاطف سليمان، وا.حسين الزناتي وا.محمود كامل والمستشار زكريا زخاري.

وقالت «القرشي»، فى تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، إنها حضرت الأمسية الفنية في نقابة الصحيين وكان ينتابها شعور بالفخر لهذا الكيان العريق ولحضور كبار الموسيقيين، موجهة الشكر إلى اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، كما توجهت بالشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ حسين الزناتي، والأستاذ محمود كامل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على هذا التكريم لحياة الأستاذ بعد وفاته.

كما وجهت زوجة الراحل بالشكر للموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة، والملحن الكبير منير الوسيمي، والدكتورة سلوى حسن، والدكتور إيهاب عبد السلام.

واختتمت: "كان الموسيقار الراحل غيورا على الفن، بالصورة التي عاش خلالها أيام سيدة الطرب العربي أم كلثوم، وليلى مراد، والسيدة نجاة الصغيرة، ومدحت صالح. ومن هذا المنطلق، كان يتحسر كثيرا على ما آل إليه الفن في الوقت الحالي، واعتبر بعض الأغاني "سوقية" ومنافية "للذوق العام"، وفعل كل ما بوسعه لمحاربتها وخاصة عبر وسائل الإعلام، وكان يطمح بذلك إلى إسماع صوته للهيئات المعنية".