زوجة حلمي بكر لـ«البوابة نيوز»: أقول لمن يبحث عن التريند اتقوا الله فينا

قالت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمى بكر، إن وفاة الموسيقار الراحل، أحاطتها الكثير من الضجات والتي تحولت إلى هجوم بين أطراف مرتبطة بالموسيقار حلمي بكر، بل إن بعض المواقع ابتعدت قليلا عن المهنية، وبدلا من أن تتحدث عن مناقبه، وما أضافه للفن والموسيقى في العصر الحديث، فقد شرعوا في التهجم على عائلته واتهامها بأنها أهملته وخلقت ظروفا "عجلت " بوفاته.

وأضافت «القرشي» فى تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، لمن يبحث عن التريند اتقوا الله فينا نريد ان نعيش بسلام، فإنه جدير بي أن أؤكد أن زوجي رحمه الله، كان يتألم جدا بسبب استفحال المرض، وأنه فضل أن ينأى بنفسه عن وسائل الإعلام التي كانت تقتحم خصوصياته.

وتابعت: “حتى لا أدخل في متاهات هذه المواضيع التي لا تخدم الفن ولا الموسيقار الراحل، أقول لمن يبحث عن التريند اتقوا الله فينا نريد ان نعيش بسلام ”.

وأردفت: “إنني امد يدي إلى كل من يريد من أهل الصحافة أن يعمل على دفن الشائعات المغرضة، التي أحاطت بوفاة الموسيقار الراحل، وأن نلتفت حاليا إلى تخليد فنه بعيدا عن حياته الأسرية الخاصة، التي هي جزء من عائلتنا وخصوصيتنا”.

ووجهت زوجة الموسيقار الراحل عميق شكرها إلى جميع الصحفيين الذين يعملون على تخليد ذكرى الموسيقار الراحل الطيبة لتظل سيرته نبراساً في طريق الفنانين في مصر والوطن العربي.