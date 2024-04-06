ليلة المئوية.. مبابي وراموس ينقذان باريس سان جيرمان من الخسارة أمام كليومونت

تعثر فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، أمام ضيفه كليرمونت بالتعادل بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

جلس كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على مقاعد بدلاء الفريق منذ بداية اللقاء، وشارك بديلًا في الدقيقة 67 بدلًا من زميله راندال كولو مواني.

وأنقذ مبابي البي إس جي من الخسارة أمام كليرمونت، في المباراة رقم 300 له بقميص الفريق الباريسي في مختلف المسابقات.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شئ، سجله حبيب كيتا في الدقيقة 32 من صناعة ألان فيرجينيوس.

وفي الشوط الثاني، نجح مبابي في صناعة هدف التعادل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 85 لزميله البرتغالي جونسالو راموس، الذي بدوره سجل الهدف رقم 100 لباريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع البطولات.

وبتلك النتيجة، ظل باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، بينما يتذيل كليرمونت الترتيب برصيد 21 نقطة.