ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قيس سعيد: لن يكون مقبولًا تقدم المرشحين للانتخابات الرئاسية ولهم ارتباطات بالخارج

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج.
وأعلن قيس سعيد، في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وفق وكالة سبوتنيك

وأوضح أن الواجب يحتم عليه أن يكون في خدمة تونس من أي موقع لمواصلة معركة التحرير الوطني، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس، قد أعلنت إجراء الانتخابات في عام 2024.

قيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس تونس بورقيبة