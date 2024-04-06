الوحدات الصحية بمراكز محافظة قنا تتزين لاستقبال عيد الفطر

وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا مديري الإدارات الصحية بكافة مراكز المحافظة بمراجعة كافة أعمال الوحدات الصحية وعمل خطة مرور ومتابعة من فرق الإشراف بالإدارات علي كافة الوحدات الصحية للتأكد من جاهزيتها لتقديم خدماتها المختلفة.

وأوضح بدران أن فرق الإدارات تابعت توافر المستلزمات الطبية والوقائية وأدوية الطوارئ المختلفة بالإضافة إلي تواجد القوي البشرية اللازمة للتشغيل.

كذلك التأكد من النظافة العامة للوحدات وتوافر الأمصال المختلفة بتلك الوحدات.

فيما أضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن الوحدات قامت بوضع اللوحات الاسترشادية بالمنشآت الصحية للتعريف بخدمات الوحدات المختلفة والتأكد من وضوح اللوحة الخاصة بالمنشأة الطبية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض و د.أحمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا بضرورة جاهزية الوحدات الصحية المختلفة خلال الأعياد.