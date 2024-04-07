الليلة.. الزمالك يواجه فيوتشر لتأكيد تفوقه والتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، مع فريق مودرن فيوتشر، في التاسعة من، مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي بحضور جماهيري، ضمن مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يدخل «الفارس الأبيض» لقاء اليوم مُنتشيًا بالفوز في مباراة الذهاب على ملعب فيوتشر بنتيجة 2-1، ويأمل في تكرار الفوز اليوم لتأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، بالإضافة إلي أن التعادل الإيجابي أو السلبي على أقل تقدير يكفي الزمالك للتأهل بمجموع المباراتين للدور نصف النهائي بالبطولة الأفريقية.

ووجهت إدارة الزمالك رسالة للاعبين، مطالبة بخوض لقاء اليوم بحماس وروح قتالية عالية من أجل التأهل رسميا للدور نصف النهائي وذلك لإسعاد الجماهير البيضاء العاشقة للنادي والتي تساند الفريق في جميع الظروف وتنتظر تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفيدرالية لاستعادته، وذلك بعد أن توج به الزمالك في المرة الأخيرة نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي في النهائي، وكان يقود الفارس الأبيض آنذاك المدرب كريستيان جروس.

ووقف «جوميز» على نقاط قوة وضعف الفريق المنافس، وذلك بعد مشاهدة تسجيل لمباراة الذهاب مع جهازه المعاون، مع حرصه على عقد محاضرات فنية مع اللاعبين وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تُتاح لهم منذ بداية اللقاء لحسم اللقاء مبكرا وبفارق مريح من الأهداف.

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم لأكثر من لاعب مهم لأسباب متنوعة ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية وعدم القيد الأفريقي وهم، عبدالله السعيد، سيف جعفر، ناصر ماهر، محمود حمدي «الونش»، ومحمد عبدالشافي، ويوسف إبراهيم «أوباما»، ومحمد صبحي.

بينما تشهد صفوف فريق الزمالك اليوم وجود بعض عناصر القوة الضاربة، حيث تضم القائمة كل من: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد- حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

على الجانب الآخر، يأمل تامر مصطفى مدرب فيوتشر ولاعبي فريقه في تحقيق المفاجأة بلقاء اليوم بالعودة وتحقيق انتصار بفارق هدفين يعوض نتيجة لقاء الذهاب ويحسم للفريق بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة وهو ما سيعد إنجازًا تاريخيًا حال تحقيقه.