تامر مصطفى: فيوتشر جاهز للزمالك في الكونفدرالية

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق فيوتشر جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام الزمالك بالكونفدرالية.

وقال تامر مصطفى خلال مؤتمر المباراة مساء اليوم: كنا نريد أن نخرج بنتيجة أفضل في المباراة الأولى بالذهاب ولكن الأهم الآن أننا حددنا هدفنا وأصبحنا بلا أي ضغوط لأننا حددنا وجهتنا، نحتاج لتسجيل هدفين.

وتابع: نسعى لتقديم مباراة تليق بنا ونحقق نتيجة مرضية وأن نصعد للدور المقبل، وأكد على صعوبة المباراة قائلاً: أعلم حجم المنافس جيدًا وأعلم تماماً إمكانيات لاعبيه ولكن فريق مودرن يمتلك عناصر مميزة ذو خبرات.

وأضاف: الفريقين تعرضوا لظروف قاسية آخر ٤٨ ساعة بوفاة المعد البدني للزمالك ووفاة والد لاعبنا مروان محسن، رحمهم الله.

وعن طريقة اللعب غدًا أكد على أنه لا يبكي على شيء وأنه سيركز في خطته على الشكل الهجومي.

واختتم: لم نعطِ المباراة حجم أكبر، نحن لم نخرج من البطولة ومازلنا في الملعب، نمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز غدًا والصعود.