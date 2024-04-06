مصرع شخص وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة بالأسلحة بقرية العليقات بكوم أمبو

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، السبت، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع المشاجرة ونقل الجثة والمصابين.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية العليقات التابعة بمركز كوم أمبو، واستخدم فى المشاجرة أسلحة نارية وخرطوش.

وجه مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى بالتدخل وفض المشاجرة وضبط المتهمين، ومعرفة سبب المشاجرة التى أسفرت عن مصرع شخص يدعى "مهلل.ا.ع" 65 سنة، ومات متأثرا بإصابته بطلق نارى أعلى الصدر، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأصيب فى المشاجرة، "إسلام.ج.ز" 34 سنة، طلق نارى أسفل الفخذ الأيمن، وشقيقه أحمد، 35 سنة، مصاب بطلق نارى أسفل الفخذ، والطفلة "إسراء.ع.م" 10 سنوات، طلق خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.