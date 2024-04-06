رئيس جامعة المنوفية يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى حفل إفطار الأسرة المصرية والذى شرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير مختلف طوائف المجتمع والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ وشيخ الأزهر الشريف والوزراء ولفيف من كبار رجال الدولة، ورؤساء الجامعات، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.

يأتي الحفل في إطار التقاليد الرمضانية السنوية التي تنظمها رئاسة الجمهورية كل عام، حيث يحرص رئيس الجمهورية على حضور هذا الحفل بمشاركة الأسرة المصرية من مختلف فئات المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة لمشاركته فى حفل الإفطار مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ألقى كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن سعادته للتواجد وسط الأسرة المصرية ليغتنم الفرصة كى يجدد الوعد فى مستهل فترة رئاسية جديدة عقب حلف اليمين والذى جاء عقب استحقاق انتخابى شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف.

وأضاف رئيس الجامعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى كلمته سعيه الدائم لأن تكون مصر فى صدارة الأمم، وأن إرادة المصريين علت فوق كافة التحديات لبناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل.. وتسعى نحو السلام والتنمية، كما أكد على الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة.. للطبقات الأولى بالرعاية.

واشار الرئيس الى دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ووضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له.. وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد.. والخدمات الصحية اللائقة.. والسكن الكريم، وستبقى مصر دائما وطنا عظيما، يتسع لكل المصريين.

شارك أيضا بالحضور من جامعة المنوفية الدكتور أحمد رفاعي يوسف بعلوم المنوفية، والطالب محمود خليل رئيس إتحاد الطلاب بالجامعة.