"مستقبل وطن": رسائل الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية تؤكد الاعتزاز بإرادة المصريين

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد إيمان واعتزاز الدولة بالدور المحوري الذي لعبه شعب مصر في الدفاع عن وطنه والزود عنه والنهوض به.

وقال "السعيد" في تصريحات له، إن الرئيس السيسي سنّ سنةً وطنية غاية في الروع والتفرد وهي الحرص على تعزيز وتعميق الحوار مع كافة الأطياف بهدف دعم المسار الوطني وتعزيز قوة وتماسك البناء الداخلي لما يمثله من ضمانة لتحقيق أي عملية إصلاح أو تنمية.

وأشار السعيد، إلى أن رسائل الرئيس شهدت العديد من النقاط الايجابية لعل أهمها هو عزم الدولة وقوة إرادتها في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، بجانب امتلاك الدولة ما يؤهلها لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن إفطار الأسرة المصرية أصبح أحد أهم سمات الجمهورية الجديدة الناهضة المتماسكة بوحدة شعبها، وحكمة قيادتها، والتي تتسع للجميع باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم وثقافتهم.