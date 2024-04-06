ريم طارق تتسبب في إلغاء حلقة "رامز جاب من الآخر" بعد رؤية حسن شاكوش

استضاف الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامجه التليفزيوني "رامز جاب من الآخر"، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، ورفضت الأخيرة استكمال الحلقة بعد رؤية شاكوش داخل الغرفة السوداء التي تبدأ فيها المقالب.

دخلت ريم طارق في حالة غضب شديدة حيث حطمت الكاميرات وديكور البرنامج، واضطر رامز جلال إلى إنهاء الحلقة، وفصل بين الضيفين، ليتحدث مع كل منهما، حيث سخر رامز منهما قائلًا: "استباحوا بعض وسيرتهم على كل لسان".

وشهدت الحلقات السابقة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، استضافة العديد من النجوم منهم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، محمد رياض، مي عمر، نجلاء بدر، وعدد كبير من لاعبي كرة القدم أبرزهم عبدالله السعيد، محمود كهربا، محمد أبو جبل، محمد عبدالمنعم، محمود الونش وآخرين.

تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر" على إستضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري يحمل اسم "رامز ورلد"، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأ أنهم في برنامج يحمل اسم "رامز جاب من الآخر".