إلغاء 70 رحلة جوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية

أعلنت قناة itv البريطانية، عن إلغاء حوالي 70 رحلة جوية في بريطانيا بسبب الرياح القوية التي تسببت بها العاصفة كاثلين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.



وبحسب التقارير، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في بريطانيا بسبب سرعة الرياح التي بلغت 70 ميلا في الساعة، خلال أيام الحر الشديد هذا العام.



وأشارت القناة إلى أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة جوية مبرمجة للوصول إلى ومغادرة المطارات البريطانية قبل منتصف نهار السبت، بسبب تحذيرات باللون الأصفر صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية بسبب الرياح القوية.

وتغطي التحذيرات مناطق شمال غرب وجنوب غرب بريطانيا وأجزاء من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز من الصباح حتى المساء.

وتم إصدار تحذير إصفر آخر للرياح في شمال غرب اسكتلندا يوم الأحد، مع توقع هبوب رياح قوية تصل إلى 70 ميلا في الساعة وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وبحسب خبير الأرصاد الجوية إيلي جلاسير، فإن العاصفة هي التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب تمركزها نحو الغرب، مما يجلب رياحًا دافئة عبر البلاد ويعمل على رفع درجات الحرارة.