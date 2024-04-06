معتز هشام يفيق من الغيبوبة على صدمة وفاة والدته في كوبرا

بعد أن غاب عن الوعي لوقت طويل، يفيق عبد الرحمن (معتز هشام) من الغيبوبة على خبر مفجع بوفاة والدته التي فارقت الحياة مصابة بسكتة قلبية وهي في السجن، ليصاب عبد الرحمن بصدمة شديدة، وهذا ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل كوبرا.

يواجه عبد الرحمن مصيراً محفوفاً بالمخاطر بعد غياب شقيقه الأكبر كوبرا (محمد إمام) والعائل الوحيد للأسرة بعد وفاة والدهم عن البيت، بسبب هروبه على خلفية قضيتي قتل وسطو على أحد البنوك، ليصبح عبد الرحمن هو العائل لأسرته، وانتقاماً من كوبرا، يقوم أعدائه بخطف عبد الرحمن وضربه حتى يغيب عن الوعي.

أثناء زيارة كوبرا لعبد الرحمن في المستشفى متخفياً، يطارده رجال الشرطة ولكنهم يخفقون في إلقاء القبض عليه، ويهرب مرة أخرى، فيتم القبض على والدته بدلاً منه، وفي السجن تشعر أمه بالإعياء الشديد قهراً وكمداً على ابنيها، فتصاب بسكتة قلبية وتفارق الحياة، وما أن يشعر عبد الرحمن بالسعادة الغامرة لاستعادته وعيه، فيسأل عن والدته ليحتفل معها، فيأتيه الخبر الصادم بوفاتها.

وفي مشهد مؤثر يبكي عبد الرحمن والدته بحرقة معبراً عن صدمته وحزنه الشديد لشقيقتيه طالباً منهما أن يدعاه يراها، قائلاً لهما "أبص عليها مرة واحدة بس"، بينما لا يعلم أنها قد دُفنت منذ أيام وليس أمامه فرصة أخرى ليراها..

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.