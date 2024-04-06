كسوف كلي للشمس الاثنين المقبل بالتزامن مع تحري هلال شوال

يشهد العالم أجمع يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل 2024 حدثا فلكيا فريدا، حيث يُغطّي الظلام قرص الشمس في ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم “الكسوف الكلي للشمس”، ففي هذا اليوم، سيُحجب ضوء الشمس عن الأرض بسبب مرور القمر بين الشمس والأرض، مُخلّفًا وراءه مشهدًا مهيبًا يُثير الدهشة والرهبة في قلوب جميع من يشهدونه.

مناطق الكسوف الكلي:

سيُمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس في مسار ضيق يُعرف باسم "مسار الكسوف". سيبدأ هذا المسار في المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الشمالية، ثم سيُمرّ عبر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ثم سيُعبر المحيط الأطلسي ليصل إلى أوروبا، وينتهي في شمال شرق إفريقيا.

الكسوف في مصر:

لن تتمكن مصر من مشاهدة الكسوف الكلي للشمس بشكل مباشر، ولكن سيتمكن الناس في مصر من مشاهدة كسوف جزئي للشمس، ويبدأ الكسوف الجزئي في مصر في الساعة 11:48 صباحًا وسيصل إلى ذروته في الساعة 1:23 ظهرًا وينتهي في الساعة 2:58 ظهرًا.

الاحتياطات اللازمة لمشاهدة الكسوف في مصر:

يجب على الراغبين في مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس في مصر اتباع بعض الاحتياطات للحفاظ على سلامة أعينهم، وذلك من خلال:

استخدام نظارات الكسوف الخاصة: وهي النظارات الوحيدة التي تُتيح مشاهدة الشمس بأمان خلال الكسوف.

عدم النظر مباشرة إلى الشمس: حتى لو كانت مُغطاة جزئيًا بالقمر، فذلك قد يُؤدّي إلى تلف دائم في شبكية العين.

استخدام تلسكوب أو مناظير مُزوّدة بفلتر شمسي: ل مشاهدة الكسوف بشكل مُكبّر.

نصائح لمشاهدة الكسوف في مصر: