عياد رزق: تجمع القوى الوطنية فى حفل إفطار الأسرة المصرية أقوى رسالة للداخل والخارج

أكد عياد رزق، الخبير الاقتصادي، أن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست طبيعة وسمة الدولة المصرية كوطن يجمع الجميع تحت رايته، يعملون من أجله وسعيًا نحو رفعته بين مصاف الدول وفي صدارة الأمم.

وأضاف رزق، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن تجمع القوى الوطنية فى هذا الحفل أقوى رسالة للداخل والخارج، بأن مصر كلها تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتدعمه فى مسيرة دعم الاستقرار والتنمية، ويهتم برصد أهم احتياجات المواطنين لتوفير الدعم اللازم لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، خاصة الشباب والمرأة، سعيًا نحو أفكار ورؤى جديدة تخدم البلاد.

وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام، مؤكدًا أنها عادة محمودة رسخها الرئيس لتعزيز مفهوم الوحدة والتماسك والتقارب بين فئات وأطياف المجتمع المختلفة والمتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أنه تعكس مدى إحساسه بالمواطن البسيط وهمومه والمسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقه.