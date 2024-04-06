دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف النهائي

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مع مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 20 في تاريخه بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد امس وسبق له الفوز ذهابا في دار السلام بهدف.

فيما تأهل مازيمبي الكونغولي على حساب بترو اتليتكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة أو السبت الموافق 19 أو 20 من أبريل الجاري في الكونغو.

بينما سيكون لقاء الإياب بين الأهلي أمام نظيره فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 26 أو 27 من الشهر ذاته على ملعب القاهرة الدولي.