أرتشيليك تستحوذ على شركات Whirlpool في الإمارات والمغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكملت شركة أرتشيليك، الشركة الأم لعلامة بيكو، استحواذها الكامل على عمليات Whirlpool في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت أرتشيليك المالكة الحصرية لكيانات Whirlpool في الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وتدير العمليات المتعلقة بالأجهزة المنزلية الكبيرة لـ Whirlpool في المنطقة.

من جانبه، عبر أكين جارزانلى، رئيس قطاع التسويق وتجربة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، ثقته بإتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، مؤكداً على التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة والمتانة والاستدامة للمستهلكين في المنطقة.

ومن المقرر أن تقوم أرتشيليك بتقديم علاماتها التجارية المعروفة مثل Whirlpool وAriston وIndesit وHotpoint وHotpoint-Ariston وBauknecht وPrivileg وIgnis في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استثناء بعض العلامات التجارية الأخرى التابعة لـ Whirlpool.

أكدت أرتشيليك على استعدادها لتعزيز تواجدها في المنطقة بمزيد من الابتكار والتطور، وذلك من خلال دمج خبرتها العميقة في الصناعة مع عمليات Whirlpool.

في السياق ذاته، أعلنت أرتشيليك في الثاني من أبريل عن اكتمال الاتفاقية بين شركة Beko B.V وشركة Whirlpool EMEA Holdings LLC، مما أسفر عن إنشاء Beko Europe، حيث تمتلك أرتشيليك نسبة 75% من الأسهم في Beko Europe.