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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

حفل افطار الاسرة
حفل افطار الاسرة المصرية
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شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  منذ قليل في حفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة، والمواطنين، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأعرب النعماني عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الإفطار الذي جمع الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، فجلوس المصريين على مائدة إفطار واحدة، ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسى، والذي يحرص علي لم الشمل كل عام في هذا الافطار المميز، يبرهن علي قوة التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني بين الشعب والقيادة السياسية، ويؤكد علي ان مصر وطن عظيم، يجمعه دائماً الخير والسلام والمحبة.

وأكد ان الدولة المصرية ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنباً إلي جنب يتشاركون المناسبات الدينية والوطنية، لافرق بينهم، عازمين علي الوصول بوطنهم الي بر الأمان، حرصين على الالتفاف حول رئيس الدولة  في مواجهة التحديات، و دعمه والوقوف خلفه بالمسؤلية الضخمة التي يتحملها، في ظل مستجدات وأحداث راهنه تلقي بظلالها علي اقتصاديات العالم.

افطار الأسرة المصرية الدكتور حسان النعماني الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج