جامعة سوهاج: حوار الرئيس السيسي يؤكد الإصرار على استكمال مسيرة التنمية والاستقرار

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج خلال مشاركته بحفل إفطار الأسرة المصرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ألقاها عقب الافطار وسط مشاركة واسعة من مختلف طوائف المجتمع.

وأكد النعماني أن حوار الرئيس السيسى، كان من القلب لما ظهر فيه من مصداقية ومكاشفة، وإصرار على استكمال مسيره التنمية و الاستقرار التي تنعم به البلاد، مجدداً الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها، لتكون مصر في صدارة الأمم.

وقال: إن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته علي استمرار دعم الطبقات الأولى بالرعاية، حيث حقق لكل المصريين وفى مقدمتهم جموع المواطنين المصريين الشرفاء من البسطاء ومحدودى الدخل فى العديد من الملفات دعم غير مسبوق فى تاريخ مصر، مؤكداً ان سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن، وان الشعب هو البطل والمعلم الذي تحدي الصعاب وواجه التحديات.

وأوضح النعماني أن الرئيس السيسي أكد ان سواعد ابناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن الشعب هو البطل والمعلم الذي تحدي الصعاب وواجه التحديات، موجهاً باهمية استمرار الحوار الوطني لاستيعاب بعضنا البعض، ليكون الميثاق والعهد مع الشعب المصري الذي صنعت ارادته دولة ديمقراطية قائمان علي الصدق والعمل باتقان، مؤكداً ان مشاركة الاشقاء الفلسطينيين بالإفطار هو دليل علي ان مصر لن تتخلي القضية الفلسطينة.

الجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحرص على إقامة هذا الإحتفال منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.