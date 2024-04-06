دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يواجه مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي

أنهى فريق مازيمبي الكونغولي مغامرة مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالفوز عليه في عقر داره بنتيجة 2-1، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويتأهل لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

تقدم بيترو أتلتيكو بهدف عن طريق اللاعب جوناثان تورو في الدقيقة 29، وتعادل فيليبي كينزومبي لفريق مازيمبي في الدقيقة 82 وسجل جويل بيا هدف مازيمبي الثاني في الدقيقة 90+5 من خطأ لحارس مرمى بيترو أتلتيكو هوجو.

وكان لقاء الذهاب في الكونغو انتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وصعد مازيمبي، بقيادة مدربه لامين نداي، إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليضرب موعدا مع الأهلي الذي تخطى عقبة سيمبا التنزاني.

وتأهل الفريق الكونغولي إلى نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد غياب منذ نسخة 2018-2019، حين ودع دور الأربعة على يد الترجي التونسي.

