دعمًا لنمط الحياة الرياضية.. oraimo تشارك في ماراثون القاهرة 2024

شاركت oraimo، للإكسسوارات الذكية في أفريقيا، في فاعليات ماراثون القاهرة 2024 والذي تم تنظيمه للسنة العاشرة على التوالي في يوم العيد القومي لمحافظة القاهرة

وتهدف أورايمو من خلال المشاركة في هذا الحدث الهام إلى تشجيع ممارسة الرياضة بانتظام، مما يساعد على تحسين الصحة واللياقة البدنية، ويلعب الماراثون دورا مهماً في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتحفيز الشباب والكبار على ممارسة الرياضة، كما أن المسافات الطويلة التي يخوضها المشاركون في الماراثون تتطلب تدريباً مكثفاً.

من جهته قال ايفان ليو مدير شركة أورايمو مصر، إن شركته تدعم الحياة الصحية وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال منتجاتها الذكية على رأسها الساعات الذكية التى تراقب بدقة المؤشرات الصحية للمستخدم كما تحتوي على أكثر من 100 وضع رياضي مناسب لكافة التمارين الرياضية سواء البسيطة أو الأكثر احترافية وهو ما يساعد في التشجيع على ممارسة الرياضة بشكل عام.

وأكد مدير شركة oraimo مصر، أن رعاية الشركة للأحداث الرياضية ينبع من أيمانها بضرورة دعم المجتمعات التي تعمل بها حيث إن الرياضة عنصر أساسي وهام في تنمية المجتمع وتحسين الصحة البدنية للمواطنين.

وقالت خديجة عبدالرحيم المدير المحلي لشركة أورايمو ، إن oraimo ليست فقط شركة إكسسوارات ذكية، ولكنها تدعم الحياة الذكية بشكل عام من خلال عدد من المنتجات العصرية ، موضحة أن الشركة قامت بتوزيع هدايا قيمة على المشاركين في الحدث كما منحت الفائزين عددا من المنتجات التي تساعدهم في ممارسة الرياضة مثل سماعة oraimo OpenPods و oraimo Open Circlet التى تستخدم أثناء ممارسة الرياضة بشكل عملي يساعد المستخدم على التركيز فى التمرين مع الاستماع للموسيقى التى يفضلها ولا تفصله فى نفس الوقت عن البيئة المحيطة، بجانب ساعة oraimo watch 4 plus التي تحتوي على أكثر من 100 وضع رياضي وتتناسب مع كافة بيئات ممارسة التمارين الرياضية.