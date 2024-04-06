"ICT Misr" تتعاون مع "Veritas" وتفوز بجائزة الشريك المميز لعام 2023

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لنسخ واستعادة البيانات الذي يصادف 31 مارس كل عام، كشفت "ICT Misr"، الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا، عن تفاصيل شراكتها مع "Veritas لحلول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. هذا وقد حصدت "ICT Misr" جائزة Premier Partner of The Year 2023 من "Veritas"، تقديراً لجهودها المتميزة في هذا القطاع.

محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، أشار إلى الدور الحيوي لخدمات استعادة البيانات في حماية الأعمال من الهجمات الإلكترونية، مثل هجمات Ransomware، وأكد على نجاح "Veritas" في الحفاظ على البيانات واستعادتها بفعالية على مستوى العالم.

تم تكريم "ICT Misr" بجائزة الشريك المميز لعام 2023 من "Veritas"، في إشارة إلى النمو الملحوظ في أعمال الشركة المشتركة وتفوقها في تقديم حلول استعادة البيانات. "Veritas"، التي وصفتها بحوث Gartner بأنها الشركة الرائدة في حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد لمدة 18 عاماً، تعزز هذه الشراكة بخبراتها الواسعة وحلولها المبتكرة التي تشمل نموذج المرونة الإلكترونية Zero Trust.

شريف عزيز، المدير العام لـ "Veritas مصر"، أعرب عن فخره بالتعاون مع "ICT Misr"، مؤكداً على النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في مصر والتي ساهمت في تأمين وحماية بيانات العملاء من خلال حلول "Veritas" المتقدمة.

تعد هذه الشراكة بين "ICT Misr" و"Veritas" خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات في مصر والمنطقة، مع التأكيد على التزام كلا الشركتين بتقديم أفضل الحلول لعملائهما من مختلف القطاعات.