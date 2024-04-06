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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك بالزي التقليدي أمام فيوتشر بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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عقد مساء اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و فيوتشر المقرر لها في العاشرة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

في المقابل سيرتدي فريق مد فيوتشر زيه باللون الأحمر، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي مودرن فيوتشر، وطاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة المباراة بقيادة مصطفى غربال.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الزمالك فيوتشر “الكونفيدرالية” أيمن مصطفى