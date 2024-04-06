متظاهرون في إسرائيل يطالبون باستقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى شوارع تل أبيب وقيسارية وحيفا، اليوم السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة.

ولوح كثير من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الرهائن ودعوا الحكومة إلى إعادتهم إلى ديارهم أحياء.

في تل أبيب، هتف المتظاهرون، في إشارة إلي نتنياهو: "نحن لسنا خائفين، لقد دمرت البلاد، وسنصلحها. نريد عودة الرهائن أحياء وليس في توابيت ".

وأشارت الشبكة إلي أن متظاهرين آخرين كانوا يرفعون الأعلام الإسرائيلية واللافتات، وكتب على أحدهم "الحكومة التي دمرت البلاد ومزقت الأمة."

وكتب علي لافتة أخرى أن "نتنياهو خطير على إسرائيل."

ووصف المتظاهرون في حيفا الحكومة بالفشل، قائلين إن نتنياهو "مذنب ومذنب ومذنب،" مطالبين بإجراء "الانتخابات الآن."