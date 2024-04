مؤسسة AM Best تؤكد على تصنيف AAA.EG Exceptional لشركة مصر للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت مؤسسة AM best العالمية -المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين- فى 2024 على التصنيف المحلي لشركة مصر للتأمين Exceptional AAA.EG وهو أعلى درجة ائتمانية يمكن الحصول عليها بشكل متميز ويؤكد تمتع شركة مصر للتأمين بقدرة مالية استثنائية واستقرار مالي وقدرة على الوفاء بالتزاماتها ، وكذلك تصنيفا عالميا B++ وذلك لقوة مركزها المالى وتصنيف ائتماني bbb والذى يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات Stable Outlook، وذلك نظرًا للمكانة التي تتمتع بها فى سوق التأمين المصرى ومركزها المتميز كأكبر شركة تأمين فى السوق، فضلًا عن قاعدتها الرأسمالية القوية وادائها المالى المتميز .

واعتبر عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي أن هذا التصنيف شهادة نجاح أخرى لقوة وريادة شركة مصر للتأمين ودلالة قوية على سلامة الاجراءات وملائمة الخطط والاهداف الاستراتيجة الموضوعة من قبل الشركة ، مؤكدا أن القدره على تحقيق هذا التصنيف في ظل الظروف والتحديات التى تواجه الصناعة والاقتصاد بصفة عامة يعد انجازا حقيقيا وشهادة نعتز بها في مصر للتامين التى برعت على مدار التسعين عاما الماضية في استثمار الصعوبات والتحديات وتحويلها لنقاط قوه وتميز .

واشار جودة الى ان مؤسسة AM Best منحت الشركة هذا التصنيف نظرا لما تتمتع به الشركة من سجل حافل من الأداء التشغيلي القوي، والذي يظهر في نتائجها خلال الخمس سنوات الماضية (2019-2023) بمتوسط ​​عائد على حقوق المساهمين بلغ 12٪ ومتوسط معدل خسارة كلي قدره8 .29٪، فضلاً عن جودة نتائج النشاط الاستثماري بالشركة، وفقا لتقرير المؤسسة العالمية.

فضلا عن ان شركة مصر للتأمين هي الشركة الرائدة في سوق تأمين الممتلكات يمصر وتحظى بمكانة متفردة بين شركاته ، حيث بلغ معدل نمو أقساطها المكتتبة نحو 34.8٪ لتصل إلى 14 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأكد ان من اهم النقاط التى تميز شركة مصر للتأمين هو قيام الشركة بإدارة مخاطرها بشكل فعال عن طريق تطبيق أدوات متطورة وتطوير إطار إدارة المخاطر لديها بشكل مستمر، بما يضمن قدرة الشركة على تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تواجهها بكفاءة. وتسعى الشركة إلى دمج وتكامل عملية إدارة المخاطر لضمان الاستجابة الفورية لأي مخاطر قد تتعرض لها وهذا ما اشار اليه تقرير مؤسسة AM Best .

وشدد على ان الامر لا يتوقف عند تقديم خدمات وتغطيات تأمينية متميزة فحسب وإنما تضع الشركة العميل دائما على قمة اولوياتها، "إننا نسعى دائما لتسخير كافة امكانياتنا لتقديم خدمة متميزة لعملاء الشركة وهو ما يعبر عنه التزام الشركة ووفاءها بالتزاماتها تجاه العملاء وعلى سبيل المثال سددت الشركة تعويضا يزيد على 55 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليار وسبعمائه مليون جنيه مصري، في حينه، لاحد كبار عملائها نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده وهو التعويض الاكبر في تاريخ تعويضات السوق المصري وهو دليل آخر وشهادة ثقة في اداء الشركة وقوة مركزها المالي .

وأكد جودة أن ما وصلت اليه شركة مصر للتأمين من نجاحات وانجازات متلاحقة انما هو نتاج الخبرات المتراكمه على مدار تسع عقود وانتهاجها لفكر متجدد وتبنيها لاساليب وادوات تكنولوجية حديثة من أجل التطوير والنمو وتقديم الخدمة التأمينية لعملائها بشكل متميز ومتفرد وذلك وفق لاستراتيجية الشركة التى تعمل من خلال من أجل :

• التفرد بتقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة في اطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر وسعيا لتحقيق الشمول التأميني.

• تقديم الدعم وتوفير التغطيات التأمينية المختلفة للمشروعات القومية العملاقة مما يدعم اقتصادنا الوطني وهو ما يعد الدور الريادي والرائد لشركة مصر للتأمين في سوق التأمين المصري .

• المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وتقدمه من خلال تبني استراتيجة طموحة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 فكان منها على سبيل المثال انشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والاساليب العلمية المتميزة لتحقيق هدف التعليم الجيد، هذا بالاضافة الى الاستثمار في العنصر البشري والعمل على تمكين المرأة ايمانا بدورها الهام في التنمية.

• استطاعت شركة مصر للتأمين بفضل ذلك ان تحقق نتائج متميزة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2023 حيث حققت الشركة اكبر ميزانية و أكبر أقساط على مستوى جميع شركات تأمين الممتلكات بالسوق المصري مجتمعه بالاضافة الى تحقيق أعلى معدل ارباح في سوق تأمين الممتلكات وتمتعها باكبر قيمة لحقوق المساهمين واعلى استثمارات في مجالات وقطاعات متنوعة لخدمة اقتصادنا الوطني .

يذكر أن شركة مصر للتأمين كاحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشركة الوطنية الرائدة منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب في 1934 حققت ولا زالت سلسلة من الانجازات التى تدل على الكفاءة والخبرة التى تتمتع بها الشركة فقد كانت مصر للتأمين أول شركة تأمين تحصل على شهادة ISO9001:2015 ، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في افريقيا للعام 2015 وجائزة الريادة كأحد أفضل الشركات اداءا بالاسواق الافريقية للعام 2017/2018 من المنظمة الافريقية للتأمين AIO ، كما حصل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في أفريقيا للعام 2023 وحصلت الشركة على تصنيف B++ وذلك لقوة مركزها المالى وتصنيف ائتماني bbb ، بالإضافة إلى تصنيف محلي aaa.EG exceptionalمع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات Stable Outlook من مؤسسة AM best العالمية ،وكذلك حصلت الشركة على تصنيف egy " AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية،

كما حصلت الشركة على ثقة أسواق التأمين الإفريقية والأسيوية والتي أسندت إليها إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين وعضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الإتحاد الأفروأسيوي للتأمين و اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية و المجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.

يشار الى أن مؤسسة التصنيف AM Best تعد من كبريات مؤسسات تصنيف شركات التأمين فى العالم، وتقوم بتصنيف عدد كبير من شركات التأمين على مستوى العالم. ويعتمد التصنيف فى المؤسسة على عدد من العناصر في ضوء البيانات التاريخية للشركة وخطة أعمالها وبناءً على منهجية تتناول تحليل القوة المالية للشركة وميزانيتها والأداء التشغيلى ومحفظة الأعمال ومدى نضج عملية إدارة المخاطر.