برلماني: حضور الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد انفتاحه على كل الآراء

أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل إفطار الأسرة المصرية، أصبح تقليدًا سنويًا يجتمع فيه الرئيس مع ممثلي الشعب المصري وطوائفه المختلفة.



وأضاف عثمان خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني سيثرى الحياة السياسية وينعكس على الحياة الحزبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد يساهم فى خلق قواسم مشتركة، واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدى جميع الأطراف.

وأشار إلى أن هذا الحضور المستمر يؤكد انفتاح الرئيس على كل الأراء خاصة في ظل دعوة مختلف الأطياف السياسية وتأكيده على استمرار حالة الحوار حتى وإن كان فيه اختلافً.

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مع تركيزه الشديد على توفير حياة كريمة لائقة من حيث الخدمات المقدمة لكل المصريين صحيًا كانت أو تعليمية، مع حرصه على الشديد كذلك على التأكيد على لُحمة المصريين في ظل الظرف الإقليمي والدولي الدقيق الذي يمر به العالم خلال الفترة الراهنة.