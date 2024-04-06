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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زيلينسكي: الوضع في ساحة المعركة صعب وقلق

زيلينسكي
زيلينسكي
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قلقه إزاء الظروف الصعبة التي تواجهها القوات المسلحة في بلاده.

وصف زيلينسكي الوضع في ساحة المعركة بأنه "صعب" خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية.

وأكد زيلينسكي، أن المنطقة الشرقية من أوكرانيا، تعد النقطة المحورية لحوالي 90٪ من العمليات العسكرية النشطة. وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى حزمة مساعدات أمريكية كبيرة لمواجهة هذه التحديات.

وعبر زيلينسكي، عن تفاؤله في أن الكونجرس الأمريكي سيصوت لصالح تقديم هذه المساعدات لأوكرانيا، مما سيساهم في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.

زيلينسكي مساعدات أمريكية الكونجرس الأمريكي القوات المسلحة