زيلينسكي: الوضع في ساحة المعركة صعب وقلق

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قلقه إزاء الظروف الصعبة التي تواجهها القوات المسلحة في بلاده.

وصف زيلينسكي الوضع في ساحة المعركة بأنه "صعب" خلال مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية.

وأكد زيلينسكي، أن المنطقة الشرقية من أوكرانيا، تعد النقطة المحورية لحوالي 90٪ من العمليات العسكرية النشطة. وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى حزمة مساعدات أمريكية كبيرة لمواجهة هذه التحديات.

وعبر زيلينسكي، عن تفاؤله في أن الكونجرس الأمريكي سيصوت لصالح تقديم هذه المساعدات لأوكرانيا، مما سيساهم في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.