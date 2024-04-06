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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رئبس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

احمد فتحى سرور
احمد فتحى سرور
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نعى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ، ببالغ الحزن والأسى ، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، الفقيه القانوني الكبير، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

أعضاء المجلس الأعلى للهيئة الدكتور أحمد فتحي سرور الفقيه القانوني