الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل موهومة ولن تستطيع القضاء على الشعب الفلسطيني

وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، رسالة قوية لإسرائيل، واصفًا إياه بالعدو.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل ستندم على الهجوم على سفارة إيران في دمشق، والذي وقع في أوائل الشهر الجاري، وراح ضحيته، عدد كبير من الضباط الإيرانيين.



وأشاد الحرس الثوري، في رسالة رسمية، بالشعب الإيراني لمشاركته في فعاليات يوم القدس العالمي ومراسم تشييع كبار الضباط، مشيرا إلى أن ذلك "مصدر أمل للشعب الفلسطيني المخلص والبطل ويعزز إرادتهم وصمودهم في مواجهة الكيان الصهيوني".

ووفقّا لما ذكره الحرس الثوري، فإن "الاحتلال بجرائمه الوحشية" وما تبعه من إبادة جماعية وتجويع يخطئ الأوهام بأنه قادر على القضاء على صمود هذا الشعب".

وأوضح الحرس الثوري في رسالة إلى الشعب الإيراني: نؤكد للشعب الإيراني البطل والثوري أن أبناءكم الأبطال والمتحمسين في الحرس الثوري الإسلامي سينفذون بعون الله المطلب الوطني المتمثل في فرض عقابا للعدو الصهيوني وداعميه لارتكابهم الجريمة الإرهابية البشعة الأخيرة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك بما يجعلهم يندمون على فعلتهم هذه".