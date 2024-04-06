زعيم المعارضة الإسرائيلية يلتقي كبار مسئولي الحكومة الأمريكية خلال زيارة لواشنطن

يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بكبار مسؤولي الحكومة الأمريكية، بما في ذلك مسؤولون في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

وسيغادر لابيد إلى الولايات المتحدة الليلة، وفق ما أعلن مكتبه علي "تيليجرام" اليوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بالإضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور بن كاردان، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والسناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام.

ودعا لابيد، يوم الأربعاء الماضي، الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى الاستقالة، بعد أن حث بيني جانتس وزير الحرب الإسرائيلي، المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إجراء انتخابات برلمانية في شهر سبتمبر المقبل.