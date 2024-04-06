مصطفى شعبان: ملعب الدراما أخطر من السينما والسوشيال مش معيار النجاح

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن العمل في الدراما ليس مضمونا أكثر من السينما، قائلا: "ملعب الدراما أخطر بكثير من السينما حاليا لان الاثنين تاريخ ولغاية الان فاكرين أعمال مسلسلات من 40 و45 سنة وكان زمان قبل 15 سنة السينما تاريخ والدراما مش تاريخ وحاليا لا".

وأضاف شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامي اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أفضل أعمال الدراما تحددها شركات الأبحاث التي يستخدمها المعلنون والمنتج، مؤكدا أن السوشيال ميديا لا يعتبر معيار حقيقي عن الشارع، مضيفا: "السوشيال ميديا في منها صفحات مدفوعة تدعم وتهاجم وهي مش الحقيقة".

وتابع: "اللي نقيس عليها مستوى النجاح الشركات وهي اللى نقيس عليه الشارع وشركات الاعلانات بترجع لشركات متخصصة في العمل ده وبتقول لهم في اجماع الناس على نوعية المسلسل"، موضحا أن نجاح نجوم في السينما ليس معيار للنجاح في الدراما والعكس.