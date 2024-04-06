بيتي فور دايت.. استمتع بطعم الحلوى دون شعور بالذنب!

السبت 06/أبريل/2024 - 07:09 م

مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن وصفات حلويات مميزة تُضفي على هذه المناسبة أجواءً من البهجة والسعادة. ولكن ماذا عن محبي الحلوى الذين يرغبون في الاستمتاع بطعمها اللذيذ دون الشعور بالذنب أو القلق على صحتهم؟ لا داعي للقلق بعد الآن! ، نقدم لكم وصفة مميزة لعمل بيتي فور دايت باستخدام مكونات طبيعية قليلة السعرات الحرارية، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري وجميع الراغبين في اتباع نظام غذائي صحي.

ما هو بيتي فور الدايت؟

نوع من الحلويات المُعدّلة خصيصًا لمتبعي الرجيم، حيث يتم استبدال المكونات عالية السعرات الحرارية بمكونات طبيعية صحية مثل دقيق الشوفان ودقيق اللوز، مع إضافة كمية قليلة من السكر الدايت. وهذا يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في الاستمتاع بطعم الحلوى اللذيذ دون المساومة على صحتهم أو التخلي عن أهدافهم في إنقاص الوزن.

فوائد بيتي فور الدايت

غني بالألياف الغذائية: تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلّل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلّل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام. قليل السعرات الحرارية: مما يجعله مناسبًا لمتبعي الرجيم.

مما يجعله مناسبًا لمتبعي الرجيم. خالي من السكر المضاف: مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري. غني بالفيتامينات والمعادن: التي تُعزّز صحة الجسم بشكل عام.

التي تُعزّز صحة الجسم بشكل عام. سهل التحضير: لا يتطلب الكثير من الوقت أو المكونات.

لا يتطلب الكثير من الوقت أو المكونات. لذيذ الطعم: يُضفي على عيد الفطر أجواءً من البهجة والسعادة.

المكونات:

كوب دقيق شوفان مطحون.

كوب دقيق لوز.

نصف كوب زبدة طرية.

1/4 كوب سكر دايت.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

الطريقة:

في وعاء كبير، اخلطي دقيق الشوفان ودقيق اللوز والبيكنج بودر والملح. في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا. أضيفي البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر، واخلطي جيدًا. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة تدريجيًا، واخلطي حتى تتكون عجينة متماسكة. غطي العجينة بغلاف بلاستيكي، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة، وضعيها على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. اخبزي البيتي فور لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا. اتركي البيتي فور ليبرد تمامًا قبل تقديمه.

نصائح:

يمكنك استبدال دقيق الشوفان بدقيق اللوز أو دقيق جوز الهند.

يمكنك إضافة المزيد من السكر الدايت حسب الرغبة.

يمكنك تزيين البيتي فور بالشوكولاتة الدايت أو المربى الدايت.

يمكنك تخزين البيتي فور في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة 3-4 أيام..

تُعد وصفة بيتي فور دايت خيارًا مثاليًا للراغبين في الاستمتاع بطعم الحلوى دون الشعور بالذنب. فهذه الوصفة سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المكونات. فجربها بنفسك واستمتع بطعمها اللذيذ وصحتها الجيدة!