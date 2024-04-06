ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويقترب أكثر من لقب الدوري الألماني

فاز فريق باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

انتظر ليفركوزن حتى الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع من الشوط الأول لافتتاح التسجيل، وذلك من خلال ركلة جزاءٍ نفّذها فلوريان فيرتز بنجاحٍ تامٍّ، ليضع فريقه في المقدمة.

لم تقتصر إثارة المباراة على هدفها الوحيد، بل شهدت أيضًا طردًا مُبكرًا للاعب يونيون برلين روبن جوسينس في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من الشوط الأول، ممّا أثر بشكلٍ كبيرٍ على مجريات المباراة، حيث اضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني.

بفضل هذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 76 نقطة، ليُعزّز موقعه في صدارة الدوري الألماني، بفارق 16 نقطةٍ عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

يحتاج ليفركوزن الآن إلى 3 نقاطٍ فقط خلال الجولات الستة الأخيرة من البوندسليجا للتتويج بلقب البطولة رسميًا، ليُحقّق إنجازًا مُذهلاً ويُنهي هيمنة بايرن ميونخ التي استمرت لـ 11 موسمًا متتاليًا.

في المقابل، تجمّد رصيد يونيون برلين عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر، ليبتعد عن مراكز التأهل الأوروبي.