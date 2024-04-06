حسن شاكوش وطليقته.. ضحيتا الحلقة 27 ببرنامج "رامز جاب من الآخر"

يستضيف الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الأخر"، كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وتذاع الحلقة على شبكة قناة MBc مصر عقب آذان المغرب مباشرة .

وحقق برنامج "رامز جاب من الآخر" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا منذ بداية عرض أولى حلقاته، وتصدر تريند جوجل وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل الجميع في حالة ترقب حول من هو ضيف الحلقة القادمة.

وشهدت الحلقات السابقة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، استضافة العديد من النجوم منهم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، محمد رياض، مي عمر، نجلاء بدر، وعدد كبير من لاعبي كرة القدم أبرزهم عبدالله السعيد، محمود كهربا، محمد أبو جبل، محمد عبدالمنعم، محمود الونش وآخرين.

تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر" على إستضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري يحمل اسم "رامز ورلد"، ثم يتفاجئ الثنائي بالمقلب وبأنهم في برنامج يحمل اسم "رامز جاب من الآخر".