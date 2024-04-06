اصطدام طائرتين على المدرج في مطار «هيثرو» البريطاني

اصطدمت طائرتان اليوم السبت على المدرج في مطار "هيثرو" البريطاني مما أدى إلى إلحاق أضرار بهما.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن طائرة تابعة لخطوط فيرجن أتلانتيك الجوية اصطدمت بطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية.

وقال متحدث باسم خطوط فيرجن أتلانتيك إنه لم يكن هناك مسافرون على متن الطائرة التي تم إخراجها من الخدمة بينما تقوم الفرق الهندسية بإجراء فحوصات الصيانة.

وأضاف المتحدث أنه تم فتح تحقيق كامل وشامل من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرا إلى أن سلامة المسافرين والطاقم تعد دائما من أولويات الشركة.

من جانبه، قال متحدث باسم مطار هيثرو إنه لم يصب أي من الركاب بأذى جراء الحادث، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي تأثير على العمليات في المطار، في حين قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية إن طائرتها كانت متوقفة عندما وقع الاصطدام، مشيرا إلى أنه يتم فحص الطائرة من قبل الفرق الهندسية فضلا عن توفير طائرة بديلة للمسافرين.