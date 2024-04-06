استعدادات شركة مياه الشرب والصرف بدمياط لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال إجازة عيد الفطرالمبارك موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .

كما تتضمن الاستعدادات التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها من شفط أو مدمجة أو تدخل سريع .

وأكد شاهين انتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه و صرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط.

واوضح رئيس شركة مياه الشرب في دمياط استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد.



وأنه تتم المتابعة من خلال مركز العمليات و الازمات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالشركة القابضة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة دمياط كما ان الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول اومن خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣ .

وأجرى اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط جولة مرورية بمحطة مياه السرو للوقوف على ماتم انجازه من اعمال الصيانة الشاملة لوحدة قها ودخولها الخدمة بكفاءة عالية.

كما تفقد شاهين محطة مياه المياسرة بعد إجراء تأهيل لمنظومة الشبه بالكامل والانتهاء من أعمال صيانة سقف الخزان بالمحطة وأشاد بالجهد المبذول من فريق العمل بالمحطات.

انتهت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة صرف صحي بعزبة خميس والممولة من un habitat و زيارة مركز الصيانة و الفرع التجارى بكفر العرب لمتابعة انتظام سير الاعمال.

