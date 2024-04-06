وزير الخارجية الإماراتي يثمن جهود منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في إيصال المساعدات لغزة

ثمن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جهود منظمة المطبخ المركزي العالمي، ودورها المحوري في إيصال المساعدات إلى شمال غزة وتلبية احتياجات المدنيين في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس.

وأدان بن زايد الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقا من "المطبخ المركزي العالمي"، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس المنظمة وأسر الضحايا ودولهم، مشددا على أهمية حماية أرواح المدنيين كافة وألا يكونون أهدافا للتصعيد الجاري في المنطقة، مؤكدا تضامن دولة الإمارات الكامل مع "المطبخ المركزي العالمي" وفريق عملها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" ودعم جهودها الإنسانية، مؤكدا أن الإمارات حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في المجتمع الدولي لإغاثة المدنيين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، وأن الدور المهم الذي تقوم به كافة المنظمات الإنسانية ومنها "المطبخ المركزي العالمي" يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم والمساندة.