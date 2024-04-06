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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

البنك العربي الأفريقي يحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسه (صور)

جانب من حفل اليوبيل
جانب من حفل اليوبيل الماسي للبنك
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أقام البنك العربي الأفريقي الدولي، حفلاً بمرور 60 عاماً على تأسيسه في سحور خاص بالمتحف المصري الجديد ممثلاً عراقة وامتياز هذا الكيان.

وبدأ تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي بكلمة افتتاحية شاكراً كل الحضور على رأسهم محافظ البنك المركزي المصري قائلاً:" أخص بالشكر محافظ البنك المركزي المصري الذي اتمني ان يسمح لي ان أقول انه ليس معنا اليوم بصفته محافظ البنك المركزي المصري، ولكنه هنا بصفته ابن لهذا البنك وخصيصا الابن الذي تحمل مسئولية قيادة هذه المؤسسة على مدي عقدين من الزمن وصل فيهم البنك الي ما هو عليه الان." 

وأضاف في كلمته:"الكثير يعرف تاريخ تأسيس هذا البنك، ولكن القليل من يعرف تاريخ هذا البنك وهو بكل تأكيد تاريخ يستحق التوقف عنده. هذا التاريخ هو أساس كينونته وحاضره ومستقبله."  

واستعرض الحفل تطور ونجاحات البنك على مدار 60 عاماً منذ تأسيسه في 1964 حتى الآن مستعرضاً كل النجاحات الكبيرة ونتائج الاعمال القوية التي سجلها البنك منذ بداية الالفية. 

جدير بالذكر أن الاحتفال ضم أكثر من 3 آلاف موظف والعديد من القيادات التنفيذية وغير التنفيذية للبنك.

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