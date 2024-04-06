بالصور| أكثر من 1000 أسرة.. أعمال تجهيز أكبر مائدة إفطار ببورسعيد

يشهد مركز شباب القابوطي في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تجهيز موائد أكبر إفطار رمضاني جماعي تشهده المحافظة خلال الشهر المبارك، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ووجهت محافظة بورسعيد الدعوة لأكثر من 1000 أسرة يمثلون قرابة 3000 فرد من أحياء الزهور والضواحي المناخ، وذلك لتناول الإفطار سويا بمركز شباب القابوطي، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع أطياف المجتمع وخلق أجواء أسرية تعكس الترابط والمحبة بين جميع أبناء بورسعيد.

ويشارك في تجهيز الموائد شباب متطوع من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، برئاسة عبدالفتاح حافظ، وتضم الوجبات الساخنة: (بروتين - خضروات - أرز) بجانب السلطات والمياه والحلوى والمشروبات.

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