أحمد نعينع: ملك المغرب سمعني في قرآن الفجر عبر الأثير وطلبني للقراءة فى الدروس الحسنية

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن قراءة القرآن الكريم بدون معايشته أو وعي بتفسيراته تكون صلبة وناشفة، معقبا:" حينما أتعايش مع القرآن الكريم يكرمنى الله بالوصول إلى حالة لا أستطيع وصفها كالطائر فى الهواء".

وأضاف نعينع خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، ملك المغرب الراحل سمعني في قرآن الفجر عبر الأثير وطلبنى للقراءة فى الدروس الحسنية منذ التسعينات حتى توفاه الله، ومستمر حتى الآن مع الملك محمد السادس .

وأوضح أن الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق عرف التصوف بأنه دعوة ارستقراطية في الدين بأن يكون المتصوف هو أول المنفقين وفى مقدمة المجاهدين فى سبيل الله، موضحا أن التصوف هو التمسك بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

