أحمد نعينع: مصر تفردت سابقا بدور المرأة في تعليم القرآن الكريم

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إنه تتلمذ على يد شيخته " أم السعد " في قراءات القرآن الكريم بسيدي المرسي أبو العباس بالإسكندرية.

وأضاف نعينع خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، كنت اذهب عليها قبل ذهابي للكلية فجرا، وكانت تجيد القراءات العشر، وكان زوجها الشيخ محمد فريد نعمان، وهي من علمته أيضا القرآن.

وتابع قارئ القرآن الكريم، أن مصر تفردت في الماضي بدور المرأة في تعليم القرآن الكريم، والآن الوضع أصبح مختلفًا.

وأكمل نعينع:" خلوتي وعزلتي بالقرآن بدأتها منذ الصغر في قريتي مطوبس بكفر الشيخ في وقت كان أبناء جيلي يلعبون ويلهون، ووردي اليومي قراءة 5 أجزاء من القرآن الكريم حتى الآن للمداومة على حفظ كتاب الله وعدم النسيان".

