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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

رئيس حزب الاتحاد ينعى الراحل أحمد فتحي سرور: رمز مشرف لمصر

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نعى المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا خلفه سجلًا حافلًا من العمل القانوني والسياسي والتنفيذي غير المسبوق.

وأضاف "صقر"، في بيان اليوم السبت، أن الدكتور أحمد فتحي سرور، قامة قانونية يعتز بها الجميع، قدم الكثير من العطاء لمصر وللمصريين على مدار سنوات عمله، بداية من عام 1953 عندما بدأ مسيرته وكيلا للنائب العام، ثم تدرجه في المناصب ما التنفيذية كوزير والتشريعية كرئيس تاريخي لمجلس الشعب.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن الراحل أحمد فتحي سرور كان رمزًا مشرفًا لمصر في المحافل الدولية، حيث تولى العديد من المناصب الدولية في مجال العمل البرلماني، لافتًا إلى أن هذا السجل المشرف سوف يظل ينفع أبناء من أهل القانون

وقدم المستشار رضا صقر، العزاء لأسرة الراحل، داعيًا لله عز وجل أن يتغدمه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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