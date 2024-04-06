مانشستر سيتي يسحق كريستال بالاس ويطارد صدارة الدوري الإنجليزي

سحق فريق مانشستر سيتي، مضيفه كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر كريستال بالاس بالتسجيل مبكراً من خلال جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الثالثة، مُرسلاً صدمة قوية لمانشستر سيتي حامل اللقب، الذي سرعان ما استعاد توازنه من خلال نجمه البلجيكي كيفين دي بروين الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب، حيث نجح ريكو لويس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يُعزز النجم النرويجي إيرلينج هالاند النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 66.

وواصل مانشستر سيتي هجومه المُكثف، ليُضيف كيفين دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 70، ليصل إلى الهدف رقم 100 له مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات منذ انضمامه في صيف عام 2015.

وبهذا الفوز العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط عن ليفربول المتصدر، وذلك قبل مباراته أمام مانشستر يونايتد غدًا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.