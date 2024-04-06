استشهاد 46 فلسطينيا بغزة خلال آخر 24 ساعة.. و"يونيسيف": 600 ألف طفل في رفح يعانون من الجوع والخوف

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 46 شخصا، وإصابة 65 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33137 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75815 مصابا منذ بداية الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعانون من الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.

ونشرت "يونيسف" في حسابها على منصة (إكس)، مقطع فيديو تحدث فيه جيمس إلدر عن معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.

وأعاد "إلدر" إلى الأذهان أنه تم إخبار الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدا أنه رغم ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية عليها.

وقال: "رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، وهم محاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".

وأضاف أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع.. متابعا إن كلمة "الأمل" معرضة لخطر الحذف من القاموس في غزة.

ودعا كل من يشعر بألم وخوف الوالدين تجاه أبنائهم وكل من يؤمن بالطفولة إلى وقف هذه المعاناة في رفح.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، وإن 43،349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن من بين الشهداء الـ33 ألفًا ما يزيد على 14،350 من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة.