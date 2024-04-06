مؤلف مسلسل جودر لـ "البوابة نيوز": العمل 30 حلقة وليس 15

أعرب المؤلف أنور عبد المغيث عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسله الرمضاني «جودر- ألف ليلة وليلة» من بطولة النجم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور ووليد فواز ومن إخراج إسلام خيرى.



وكشف “عبد المغيث” -فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"- أن العمل ٣٠ حلقة ويتم تصويرها والانتهاء منها حاليا وقد عرض المسلسل فى النصف الثانى من رمضان وبالتالي سيتبقى ١٥ حلقة آخرين و توقيت عرضهم ليس لديه علم به وهل سيتم عرضهم خلال العام المقبل وفى رمضان القادم أم سيتم عرضهم بين الموسمين فالله اعلم و هذا ما سوف تحدده الشركة المنتجة لمسلسل جودر.



العمل بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور ووليد فواز ومحمد التاجي وياسر الطوبجي وأحمد فتحي ومحمود البزاوي وأيتن عامر ووفاء عامر ومجدى فكرى وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

يعرض مسلسل «جودر» عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama واحدى المنصات الشهيرة و أحداثه مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته تحاول أن تسيطر عليه لتفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات مع أشقائه.