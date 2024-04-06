اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بعد ساعات من إعلان دعم الاتحاد الأوروبي

اندلعت معارك كبيرة على طول الحدود المتوترة بين أذربيجان وأرمينيا ليل السبت، مع أنباء عن إطلاق نار كثيف من الجانبين وسط جهود غربية لإحلال السلام في جنوب القوقاز الذي مزقته الحرب.

وأفادت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات في أجزاء كثيرة من الحدود إلى جانب تحرك عشرات المركبات العسكرية، زاعمة أن الدولة المجاورة تسعى بشكل واضح إلى تحقيق هدف استفزازي -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت.

ومع ذلك، وفقا لوزارة الدفاع الأذربيجانية، فتحت القوات الأرمينية النار على مواقعها أكثر من 30 مرة منذ يوم الجمعة.

وقالت أذربيجان إن الادعاءات الأخيرة – من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا – بأنها قد تستعد لشن هجوم جديد ضد أرمينيا لا أساس لها من الصحة وتخلق توترًا في المنطقة وتعرقل عملية السلام.

وأفادت أذربيجان أن أرمينيا تقوم ببناء معدات عسكرية على طول الحدود، ونشرت لقطات تزعم أنها تظهر مركبات نقل غير مدرعة تصطف بالقرب من الحدود.

ونفت أرمينيا هذه المزاعم، لكنها نشرتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرسمية الروسية، في حين اتهمت موسكو الغرب بمحاولة "جر جنوب القوقاز إلى مواجهة جيوسياسية"، وخاضت أرمينيا وأذربيجان عدة حروب دامية في السنوات الأخيرة، وخرجت أذربيجان منتصرة في كل منها.

والتقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، بـ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ربع مليار يورو لدعم اقتصاد أرمينيا في مواجهة التوترات الإقليمية المتزايدة والتوترات في علاقاتها مع حليفتها التقليدية روسيا.

ومع تصاعد الغضب في الكرملين بسبب فشله في دعم أرمينيا في مواجهتها مع أذربيجان، قامت الحكومة الأرمينية بتجميد عضويتها فعليًا في التحالف العسكري لموسكو، وأرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بل وألمحت إلى أنها قد تتقدم ذات يوم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.