الرئيس التونسي: لا مجال للقبول بمرشحين للرئاسة يرتمون في أحضان الخارج

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت أنه لا مجال للرجوع إلى الوراء والقبول بمرشحين للانتخابات الرئاسية يرتمون في أحضان الخارج، مؤكدا أن المرشح يجب أن يكون مزكى من قبل التونسيين وحدهم.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي في كلمة القاها عقب زيارة ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة ذكرى رحيله..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وأضاف الرئيس التونسي قائلا "ان السلطة تفرز الاحتجاج ومن ينقد مرحبا به، ولكن المهم هو التعايش السلمي بين السلطة والمعارضة في اطار القانون والدستور"، مؤكدا أن السلطة ليست طموحا وكرسيا بل هي مسؤولية وثبات على العهد.

وأكد سعيد العزم على مواصلة تطهير البلاد ممن عاثوا فيها الفساد، وقال سعيد "نحن اليوم نخوض حرب وجود من أجل هذا الوطن"، مشيرا الى أن التونسيين أظهروا وعيا غير مسبوق في مواجهة هذه المؤامرة ويعلمون كل الخفايا.