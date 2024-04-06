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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عواد يستمر في حراسة مرمي الزمالك في موقعة فيوتشر بالكونفيدرالية

عواد حارس الزمالك
عواد حارس الزمالك
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يستمر محمد عواد حارس مرمي الزمالك، في حراسة عرين الفريق الأبيض في مواجهة فيوتشر غدا الأحد، ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي .

ويغيب محمد صبحي حارس الزمالك عن مباراة فريقه غدا وذلك بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الضامة، على أن يعود للمباريات بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي .

وفاز فريق الزمالك في مباراة الذهاب على حساب فريق فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذى أقيم على ملعب السلام بحضور جماهيري .

وكان فريق الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

محمد عواد الزمالك فيوتشر الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى