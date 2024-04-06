عواد يستمر في حراسة مرمي الزمالك في موقعة فيوتشر بالكونفيدرالية

يستمر محمد عواد حارس مرمي الزمالك، في حراسة عرين الفريق الأبيض في مواجهة فيوتشر غدا الأحد، ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي .

ويغيب محمد صبحي حارس الزمالك عن مباراة فريقه غدا وذلك بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الضامة، على أن يعود للمباريات بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي .

وفاز فريق الزمالك في مباراة الذهاب على حساب فريق فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذى أقيم على ملعب السلام بحضور جماهيري .

وكان فريق الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.